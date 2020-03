Radamel Falcao’dan corona virüsü uyarısı

Süper Lig’in 26. haftasında corona virüsü tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Radamel Falcao’dan corona virüsü hakkında uyarıda bulunduğu bir paylaşım geldi. Dün Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel’in liglerin ertelenmesi gerektiği şeklindeki paylaşımına destek veren Falcao, bu kez de talimatlara uyulması gerektiğini belirten bir mesaj paylaştı.

“Yetkililerin talimatlarına uymalıyız” diyen Falcao, elleri yıkamayı unutmamaları gerektiğini yazdı.

Falcao, İspanyolca ve İngilizce yaptığı paylaşımında “Maç günü… Corona’ya ilişkin: Dikkatli olmalı ve yetkililerin talimatlarına uymalıyız. Ellerinizi yıkamayı unutmayın” ifadelerini kullandı.

İşte Falcao’nun yaptığı paylaşım:

Día de fútbol. Ante @Besiktas. A propósito del #Covid19: debemos estar atentos y seguir indicaciones de autoridades. No olvidar lavado de manos.

Game day. Regarding #Covid19: we must be attentive and follow instructions of the authorities. Do not forget to wash your hands. pic.twitter.com/YeeiA3lW3E

— Radamel Falcao (@FALCAO) March 15, 2020