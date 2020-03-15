Obi Mikel ‘ertelensin’ talebine, Hüseyin Çimşir’den yorum: ‘Bizi bağlamaz’

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Kazanıp rakiplerle olan puan kaybını arttırmak, avantajlı konuma girmek istiyorduk ama beraberlikle ayrıldık. Maça geneli itibariyle bakıldığı zaman özellikle ilk yarıdaki oyun oynama isteğinden oldukça memnunum. İlk yarıda bazı pozisyonlarda şut atma ve kenardan gelen ortalara temas etme konusunda sıkıntı yaşadık. O oyunun karşılığında skoru yapmamız öne geçirmemiz gerekiyordu ama bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarı geriye düştükten sonra erken gol bulup skoru eşitledik. Daha sonra pozisyonlar bulup kazanmak için oynadık ama maalesef sonuç itibariyle berabere bitirdik. Oyuncuların isteğinden arzusundan mutluyum, yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Nwakaeme’nin ceza alanında çekilip düştüğü pozisyonla ilgili soru üzerine Çimşir, “Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Kritik haftalara giriyoruz. Kritik kararlar, hakemlerin bu konularda biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar. Biz de onların saha dışındaki savaşını, saha içinde oynadığımız oyun aldığımız sonuçlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“OBI MIKEL’İN AÇIKLAMASI BİREYSEL AÇIKLAMADIR”

Obi Mikel’in ligin iptal edilmesine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı konusunda sorulan bir soru üzerine de Çimşir, “Şu anda sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde olan bir olayla karşı karşıyayız. Zor bir dönemde geçiyor bütün ülkeler. Hem devlet hem bakanlık bugüne kadar bu süreci çok iyi getirdiler. Oyuncuların tedirgin olması normaldir. Bazıların aileleri dışarıda, panik yaptıkları olur ama özellikle Obi Mikel’in kendi yaptığı bireysel açıklamadır. Bu açıklama ne kulübü ne takımı bağlar. Kendi yaptığı açıklama. Kafasının karışık olduğu futbolla ilgili farklı problemleri olduğunu söyledi. Biz de saygı duyduk, yapacak bir şey yok” diye konuştu.

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“HABERİMİZ OLMADAN AÇIKLAMA YAPIYORLAR”

Takımda bazı oyuncuların sosyal medyadan açıklama yapmalarına bir önlem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine Çimşir, “Bunu oyuncular bireysel olarak yapıyorlar ama kulüp bir şekilde kontrol ediyor. Bazen elimizden olmayan sebeplerden bizim haberimiz olmadan açıklama yapıyorlar. Kulübün disiplin talimatı var, yönetim kurulunun tasarrufta bulunacağını düşünüyorum. Bizim işimiz saha. Biz ne derlerse seyircili, seyircisiz, oynama, erteleme sonuçta devletin almış olduğu karar var. Bu karara uymamız gerekiyor herkesin özellikle salgın konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın göstermiş olduğu yoldan devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR’ÜN DURUMU HAKKINDA

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür’ün durumu ile ilgili Çimşir, “Abdülkadir, diziyle ilgili ağrısı olduğunu ifade etti, devam edemedi. Ameliyat olduğu sakatlığıyla ilgili. Kolay değil uzun süreç ara verdi. İki maçtır da baya üst üste oynadı. Bazen yorgunluk olabilir, farklı kas sakatlığı yaşanabilir. Önemli bir şey olmayacağını düşünüyorum. Geri kalan dönemde ona, oyununa enerjisine ihtiyaç var. Umuyorum önemli bir şeyi yoktur” dedi.

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