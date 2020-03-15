Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray’ın sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan Fernando Muslera, erteleme kararı alınmamasının büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Muslera beIN Sports mikrofonlarına yaptığı açıklamada “Utanç verici bir gece yaşadık” dedi.

Tüm Avrupa’da liglerin ertelendiğini hatırlatan Muslera “İlk olarak bu maçın neden oynandığını anlayamadım. Futbolu konuşacak bir durum yok. Utanç verici bir gece yaşadık. Dünyada büyük bir corona virüsü krizi var. Böyle bir sağlık sıkıntısı varsa bu maç neden oynatılıyor. Tüm Avrupa’da maçlar ertelendi. Türkiye’de neden oynanıyor? Bizler insan değil miyiz?” dedi.

Eleştirilerini sürdüren Muslera “Ayrıca bu taraftarlara da yapılmış bir saygısızlık. Bütün taraftarlar bu maça gelmek için para biriktiriyor. Derbi günün bekliyor. Bugün bir de Trabzonspor ile Başakşehir arasında maç var. Ligin kaderini etkileyecek iki maç taraftarsız oynandı. Bunun hem futbolculara hem de taraftarlara yapılmış bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.