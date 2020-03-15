Mohamed Elneny: ‘Herkes elinden geleni yaptı’

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ın Galatasaray’a konuk olduğu maçın ardından Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Mohamed Elneny 0-0 sona eren derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beraberliğin kendileri açısından kötü bir skor olmadığını dile getiren Elneny, “Elhamdülillah, iyi performans gösterdim. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum” dedi.

Elneny, “Herkes elinden geleni yaptı. Beraberlik bu performans sonrasında kötü sonuç değil. Kişisel performansımdan da memnunum, pas yüzdemin yüksek olması da memnun ediyor” ifadelerini kullandı.