MAÇ SONUCU | Menemenspor İstanbulspor 2-2 | İzmir’de galip yok… Son dakikalarda bir gol, bir kırmızı kart

TFF 1. Lig'in 28. haftasında EG Menemenspor, sahasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.

Bu beraberlikle Menemenspor puanını 35’e, İstanbulspor ise 33’e yükseltti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Cemil Tunç

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ali Keten, Domgjoni, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan, Sikiru (Murat Elkatmış dk. 84), Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Samed Ali Kaya dk. 82), Ali Özgün (Rasheed dk. 77)

Yedekler: Amir Güren, Trtovac , Furkan Bayır, Selim Aydemir, Harun Kavaklıdere

Teknik Direktör: Cenk Laleci

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Rıdvan Şimşek dk. 69), Wellington, Atchom, Duhan Aksu (Muhammed Enes Durmuş dk. 77), Onur Ergün, Zafer Şensoy, Issah, Kağan Bağış (Eslem Öztürk dk. 72), Ali Dere, Emir Gökçe

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ömer Esenkaya, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Melih Kabasakal, Berkay Görmez, Erdem Şen

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Onur Ergün (dk. 9 pen.), Muhammed Enes Durmuş (dk. 82) (İstanbulspor), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 31) (Menemenspor)

Kırmızı Kart: Wellington (dk. 90+2) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Sikiru, Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Kağan Bağış, Atchom, Onur Ergün (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 9′ Ceza sahası içinde Menemensporlu oyuncu Ali Keten topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Onur Ergün topu ağlara gönderdi. 1-0

25′ Sol kanattan atağa çıkan İstanbulspor'da ceza sahasına topla giren Ali Dere'nin şutunda top, yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL! 31′ Hızlı gelişen Menemenspor atağında Ercan Coşkun'un pasında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu, sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1

58′ Bir pozisyon sonrasında çıkan tartışmada maçın hakemi iki takımın teknik direktörüne de kırmızı kart gösterdi.

71′ Sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunda kaleci Alperen Uysal topu oyun alanına çeldi.

GOL! 82′ Kaleciyle ile karşı karşıya kalan Muhammed Enes Durmuş, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

GOL! 89′ Ceza sahası içine yapılan ortada kaleci Alperen Uysal boşa çıktı. Savunmadan dönen topu Tayfun Aydoğan, filelere gönderdi. 2-2