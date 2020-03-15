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MAÇ SONUCU | Hatayspor 2-0 Ümraniyespor

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, seyircisiz maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

17:26 -
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MAÇ SONUCU | Hatayspor 2-0 Ümraniyespor

TFF 1. Lig'in 28. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 53 puana yükselirken, konuk takım 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

45. dakikada Hatayspor'da Rahman Buğra Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

47. dakikada Aabid'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+6. dakikada Helder Barbaso ceza sahası içinden düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Ligde 3 hafta sonra kazanan TFF 1. Lig lider Hatayspor, Ümraniyespor galibiyeti sonrasında 3 puanı tribünlerde kutladı (Fotoğraf: DHA)

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut Çaytemel, Alican Özfesli, Caner Hüseyin Bağ, Rayane Aabid (Furkan Şeker dk.75), Rahman Buğra Çağıran (Helder Barbosa dk. 81), Selim Ilgaz, Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 67)

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Idır Quali, Dame Diop

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ümraniyespor: Burak Öğür, Riad Nouri, Mücahit Akçay (Honore Gomis dk. 67), Bahadır Taşdelen (Toncı Mujan dk. 67), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Erdem Seçgin dk. 80), Alaaddin Okumuş, Glumac, Muhamed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Yedekler: Süleyman Enes Özer, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Rayane Aabid (dk. 47), Helder Barbosa (dk. 90+6) (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Gökhan Süzen (Maçın ardından) (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Rahman Buğra Çağıran, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman (Hatayspor), Mücahit Akçay, Gökhan Süzen, Honore Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

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