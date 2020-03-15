MAÇ SONUCU | Adanspor Keçiörengücü 1-1 | Adanaspor puanı kurtardı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
Bu beraberlikle Adanaspor puanını 20, Keçiörengücü ise 35 yaptı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan
Adanaspor: İrfan , Hakan, Ahmet, Eren, Celil, Evren, Uğurcan, Hakan (Marvin dk. 72), Canberk, Mustafa (Umut dk. 78), Ronei (Utku dk. 87)
Yedekler: Özer, Moussa, Amidou, Furkan, Özkan, Eze
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Keçiörengücü: Metin, Erdi, Süleyman, Madinda (Burak dk. 76), İshak, Abdulkadir, Bokila (Cem dk. 70), Mendy, Samet, Dialiba (Devrim dk. 88), Hüsamettin
Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Soner
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Mendy (dk. 30) (Keçiörengücü), Evren (dk. 44) (Adanaspor)
Sarı kart: Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)
3′ Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
GOL! 30′ Keçiören gücünün sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
GOL! 44′ Sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Keçiörengücü ağlarıyla buluştu. 1-1
73′ Orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.