MAÇ SONUCU | Adanaspor 1-1 Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla ev sahibi takım 20 puanla 17. sırada yer alırken, konuk takım da 35 puanla 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Keçiören gücünün sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Keçiörengücü ağlarıyla buluştu. 1-1

73. dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Murat Altan xx

Adanaspor: İrfan, Hakan, Ahmet, Eren, Celil, Evren, Uğurcan, Hakan (Marvin dk. 72), Canberk, Mustafa (Umut dk. 78), Ronei (Utku dk. 87)

Yedekler: Özer, Moussa, Amidou, Furkan, Özkan, Eze

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Keçiörengücü: Metin, Erdi, Süleyman, Madinda (Burak dk. 76), İshak, Abdulkadir, Bokila (Cem dk. 70), Mendy, Samet, Dialiba (Devrim dk. 88), Hüsamettin

Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Soner

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Mendy (dk. 30), Abdulkadir (dk. 90+3) (Keçiörengücü), Evren (dk. 44) (Adanaspor)

Sarı kart: Bokila (Keçiörengücü)