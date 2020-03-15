Kevin N’Koudou: ‘Çok garip bir durum…’

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray’la 0-0 berabere kalırken müsabakanın ardından Kevin N’Koudou açıklamalarda bulundu. N’Koudou konsantrasyon sorunu yaşamalarının normal olduğunun altını çizdi.

N’Koudou, “Böyle bir atmosferde oynamak çok zor, taraftarlar yok! Çok garip bir durum. Olup bitenler her şeyi etkiledi ama burada önemli olan sağlık!” ifadelerini kullandı.

Bu sezon 19 lig maçında 2 gol atan bir de asiste imza atan Fransız futbolcu, “Bizler profesyonel olarak sahaya odaklandık ancak konsanrasyon problemleri de olabilir” dedi.