Jan Vertonghen’in evini palalı saldırganlar bastı! Korku dolu anlar

İngiliz ekibi Tottenham’ın Belçikalı yıldız savunma oyuncusu Jan Vertonghen’in, takımı ile birlikte Leipzig maçı için Almanya deplasmanında oynadığı sırada evi basıldı. Daily Mail’de yer alan habere göre palalı dört saldırganın, Jan Vertonghen’in eşi ve çocukları evdeyken, soygun yaptığı belirtildi. Polisin konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olay, Jan Vertonghen’in Tottenham takımı ile birlikte Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı için Almanya’da bulunduğu sırada gerçekleşti. 10 Mart 2020 tarihinde oynanan maç için Almanya’da bulunan Jan Vertonghen, bu sırada İngiltere’den gelen haberle sarsıldı. Jan Vertonghen, eşi ve iki küçük çocuğu evdeyken, palalı saldırganlar tarafından evinin soyulduğunu öğrendi. Soyguncular, değerli eşyalar ve paralar ile birlikte kayıplara karıştı.

Polisin yaşanan soygun hakkında soruşturma başlattığı ancak henüz herhangi bir gözaltının olmadığı belirtildi. İngiliz The Express gazetesine konuşan Tottenham Kulübü’ne yakın bir isim “Jan Vertonghen’in eşi büyük bir korku içindeydi. Bana soyguncuların dedektörlerle evdeki değerli eşyaların yerlerini bulduğunu söyledi. Polis kapı kapı dolaşarak görgü tanığı aradı” şeklinde konuştu.

Polis departmanından bir görevli ise olayı şu sözlerle anlattı:

“10 Mart 2020 tarihinde hırsızlık çağrısı aldık. Dört palalı kişinin evdeki değerli eşyaları alarak soygun gerçekleştirdiği rapor edildi. Olay esnasında kimse yaralanmadı. Henüz herhangi bir gözaltı yok. Soruşturma devam ediyor.”

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