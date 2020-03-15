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Galatasaray Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? Gözler derbi maçında!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmaların başında gelen Galatasaray Beşiktaş maçı tüm taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilecek Galatasaray Beşiktaş maçı ligin tepesindeki kilit karşılaşmaların başında gösteriliyor. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayınlanacak?

16:53 -
Haberler Beşiktaş
Galatasaray Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? Gözler derbi maçında!

Süper Lig’in sonuna yaklaştıkça zirvedeki takımların arasındaki rekabet artıyor. Bugün tüm gözler Galatasaray Beşiktaş derbi maçında olacak.

Peki Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N’Koudou, Burak Yılmaz

Son güncelleme: 17:19 15.03.2020