Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Çok şey söyleyeceğim

Süper Lig’in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, corona virüsü tehdidi nedeniyle derbinin seyircisiz oynanmasına tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Terim şu ifadeleri kullandı;

“Gündem malum. Biz hariç herhalde. Kurallar gereği ben buradayım. Ağzını açtığında cezanın hedefinde olan biri olarak cezayı kendime veriyorum. Sanmasınlar ki bir şey demeyeceğim, çok şey söyleyeceğim. Bana inanmış bir takım, kenarda bana ihtiyacı olan bir takıma inandığım için susuyorum. Karşılaşmanın önemi? Söyleyeceğimi söyledim ben”

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