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Galatasaray Beşiktaş özet! Sessiz derbide gol sesi çıkmadı (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geldiği Süper Lig 26. hafta maçı 0-0 sona erdi. Böylecek Corona virüsü önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta iki takımda birer puana razı oldu. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı özeti...

20:58 -
Haberler Beşiktaş
Galatasaray Beşiktaş özet! Sessiz derbide gol sesi çıkmadı (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Galatasaray Beşiktaş maçı ile devam etti. Zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde iki takımda birer puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin 26. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Burak sağdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli golcünün dar açıdan içeri çevirdiği top Muslera’yı yanılttı ve ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı. Maçın geri kalanında da gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE “DİRSEKLE SELAMLAŞMA”

Süper Lig’in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular da corona virüs tedbirleri kapsamında birbiriyle tokalaşmadı.

Seremoniden sonra futbolcular ve hakemler tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.