CANLI | Galatasaray 0-0 Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)

Galatasaray Beşiktaş canlı! Galatasaray Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 26. hafta heyecanı dev derbi ile devam ediyor. İki takım da dev derbiden galibiyetle ayrılmanın peşinde. Ev sahibi Galatasaray şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmek isterken konuk ekip Beşiktaş da yarışa tutunmanın peşinde. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonlar SKOR’da. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Üst üste sekiz maç kazandıktan sonra son olarak Sivasspor’la deplasmanda berabere kalan 49 puanlı Galatasaray’da hedef, evinde Beşiktaş derbisinden son iki senede olduğu yine galibiyetle çıkmak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek. Son haftalarda Sergen Yalçın yönetiminde oyun olarak aşama kaydeden ve taraftarın beğenisi kazanan 43 puanlı Beşiktaş, zorlu derbide kazanarak şampiyonluk yarışında kalmak istiyor. Yalçın da deplasmanda bir derbi galibiyeti alarak rüştünü ispatlamanın peşinde.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, sakatlığı nedeniyle derbide oynayamıyor. Beşiktaş’ta ise uzun süreli sakatlığı süren Dorukhan Toköz ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Douglas bu maçta forma giyemiyor. Karşılaşma Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda seyircisiz oynanıyor. Bununla beraber tüm statlar tamamen dezenfekte de edildi.