Fatih Terim derbi sonrası sert konuştu: ‘Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz?’

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 0-0 beraberlikle tamamlanırken sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

Derbinin corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynatılmasına sert tepki veren Terim, ” Canımızı dışarda mı bulduk. Koca koca ailelerin reisleriyiz. Bizi niye böyle kenara atıyorsunuz. Derbiler böyle oynanmamalı. Hiçbir maç böyle oynanmamalı. Bakmayın siz konuşmayanlara” ifadelerini kullandı.

İşte Terim’in maç sonu yaptığı açıklamalar;

“Futbolcuların tedirgin olmalarına gerek yok ki. Böyle yaptıklarına göre bir bildikleri vardır. Yoksa boşuna böyle yaparlar mı? rahat olsunlar, ben söylerim onlara. İşin ruhuna aykırı olan, maalesef hazırlık dönemi artı maçın içerisinde taraftarın olmaması, ve tabi bu sürede akılların tamamen hastalıklar, hadiseler, dünyayı takip olayları maalesef oyuncularımızın konsantre olamamaları ve bundan daha doğal bir şey olamaz, onları eleştirmeyeceğim. Buna rağmen oyunun 50 bin taraftardan yoksun olmak kolay değil. Özellikle Beşiktaş gibi ciddi bir rakip ve derbi olan maçta hele hele ikinci yarı sahasına hapsettiğimiz oyunda kazanamadık. Onları tebrik ediyorum.”

“TUHAF BİR ŞEYLER VAR”

“Mantıklı bir şey açıklamayadık kendilerine. Nedenine gelince. Soru soruyorlar. Dünyada her taraf erteledi. FIFA ilk defa iki ay içerisinde milli takıma oyuncu vermeyebilirsiniz dedi. Aklınıza gelecek her kurum, kuruluş çalışanlarını evine gönderdi. Ancak bir tek futbol, basketbol ,hentbol özellikle bunlar da temas oyunu. Kornerde ne diyelim temas etme mi diyelim. En büyük espri, iki gece önce Tenis Federasyonu’nun maçları ertelemesi. Muhakkak bilimsel bir açıklaması var. Tuhaf bir şeyler var. Perşembe Avrupa kupası seyircili oynanıyor ama Cuma lig seyircisiz oynanıyor falan.”

“BİZİ BİLGİLENDİRMİYORLAR, NEDEN SEYİRCİSİZ?”

Böyle olunca benim futbolun ruhunu geri istiyorum ben. Derbilerin güzel şekilde oynanmasını istiyorum. Beraber her şeyi paylaştığım taraftarımı istiyorum. Şurada beraber oynasak güzel değil mi? Ne tadı var, ne tuzu var. Suni bir ortam. Artı buradan herkesi de bilgilendireyim. Bizi bilgilendirmiyorlar, neden seyircisiz oynuyoruz? Burada 850 kişi resmi var. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var. Erteleseniz herkes kendi özgür iradesiyle bu bela virüsten korunacak.”

“HİÇ Mİ ALLAH’TAN KORKMUYORSUNUZ?”

“Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz. Kimseye bir şey demek istemiyorum ceza yememek için. İşin aktörü oyuncular, işin aktörü antrenörler, hakemler. Bunlar olmazsa futbol olmaz. Seyirci olmazsa hiç olmaz. Bu dört aktörün hiçbirinde sorumluluk yok. Salı günü UEFA’nın toplantısı var. Bizde futbolcular, antrenörler birliğinin hiçbir etkisi yok. Hakemler Birliği hiçbir şey yapamaz, TFF’nin uydusudur zaten. Ben yerli, yabancı oyuncuların bir araya gelemediğine inanmıyorum. Canımızı dışarda mı bulduk. Koca koca ailelerin reisleriyiz. Bizi niye böyle kenara atıyorsunuz. Derbiler böyle oynanmamalı. Hiçbir maç böyle oynanmamalı. Bakmayın siz konuşmayanlara.”

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“HİÇ AKLINIZA GELİR MİYDİ?”

“İşin tekniğine de girelim de, konu oynadığımız oyunun önüne geçmesin. Onu da bir ara konuşuruz herhalde. Global bir sorunla karşı karşıyayız. Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlarını kapatanlar var. İtirazımız yok. Okullar tatil edildi, uçuşlar durduruldu. Risk grubundakiler evinde. Meclis ve parti grup toplantıları iptal edildi, ülkedeki tüm etkinlikler iptal, gelişim ligleri iptal. Alt takımlarımızın hepsini yolladık. Kamu ve özel kuruluşlarda kritere göre evden çalışma esasına geçildi. Yanlış bir şey var mı? Tüm büyük ligler ertelendi, dünyadaki ve Avrupa’daki. Hiç aklınıza gelir miydi, NBA’in erteleneceği. NBA ertelendi. Tenis maçları iptal edildi, ayrı sahalarda oynuyorlardı.”

“HAYATIMIZ SÖZ KONUSU”

“Uluslararası Futbol Komitesi’ndeki tüm ligler iptal kararı aldı. Milyarlar, futbol insan hayatından önemli değil cümlesini, ana haberlerde, spor haberlerinde sürekli konuşuyorlar. Corona virüsü böyle bir şey. Bizi toplumun uyuşturucusu gibi, seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Beraberlikten, puan kaybından ayrı konuşuyorum. Ben, Türk futboluna net 50 senemi verdim. Bir grubun temsilcisiyim. Kimseyi kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim. Ama doğruları da söyleyeceğim tabii ki. Demin de söyledim, bazıları söyleniyor, ben söylüyorum. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var, bu bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız, elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta basın mensupları. 850 kişi akrediteli. Diğer eklerle birlikte 1000 kişi. 1.5 metreden aşağı mesafemiz olmayacaktı hani?”

“BİZİM MUHATTABIMIZ TFF”

“Oyuncuların öpüşmesine mani olabilir misiniz? İmkanı yok. Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasa evde değil misiniz? Ertelense, tüm futbolcuları evlerine yollasak, ekibi evlerine yollasak kimsenin bir günahı olmayacak. Ama bir tanemizden bir şey çıkarsa, hepimiz karantinaya gideceğiz. Top toplayıcı çocuklar bile. Florya’nın her tarafını dezenfekte ettik. Antrenman sonrası cuma günü herkes evine gittikten sonra. Oyuncular idmanda soyunmak istemediler, tekrar dezenfekte ettik. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz ama söylenen ile eylem çok örtüşmüyor. Bizde bin kişi olsa, 9 maç, 9-10 bin kişi. 10 bin kişiyi hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz? Benim söylemek istediğim bu. Yoksa, karar alınmışsa, bizim muhatabımız TFF.”

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“SEN NİYE UEFA TOPLANTISINA GİTMİYORSUN?”

“Çarşamba diyorlar ki seyircili oynayacağız, akşam seyircisiz deniyor. Perşembe, bir takımımız seyircili oynuyor, cuma günü seyircisiz oynanıyor, hafta sonu da aynı. Çeşitli beyanlar var. Söz konusu olamaz diyor bir başkan yardımcısı. Söz konusu olamazsa sen niye UEFA toplantısına gitmiyorsun? Telekonferansla katılıyorsun. 4 tane unsur var arkadaşlar. Ben olmazsam, oyun olmaz. Futbolcu olmazsa oyun yine olmaz. Hakem olmazsa, maç idare edilemez. Seyircili olmazsa ne para kazanabilirsin, ne oyunun tadı kalır, ne tuzu kalır. Kimse de takip etmez. Dünyanın tüm ileri ülkeleri, futbol ve diğer sporlarda iptal. Biz değiliz. Peki değiliz, ama açıklama yok. Neden böyle yapıldı, yok. Beşiktaş bizim çok önemli rakibimiz. Buna rağmen ben takımımdan çok memnunum. Bir dakika corona virüsün konuşulmadığı olmadı. Yabancı oyuncularımız var, konsantre olmak mümkün değil. Yapay olur. Bu arada tüm futbolseverlere, tüm ülkeme söylüyorum, herkes dikkat etsin. Tüm bilim adamlarımızı dinliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemizde fazlası görülmez. Sağlık Bakanı’mızın da sürekli bilgilendirmesine teşekkür ederiz. İnşallah ülkemiz de bunu en iyi şekilde atlatacak.”

“HEPİMİZ PARANOYAK OLDUK”

Deneyimli isimlere kulak verilmesi gerektiğini kaydeden Terim, “Bana federasyon soracak. Problem burada. Ben değil, birkaç tecrübeli arkadaşıma da soracak. Kulüpler Birliği toplantısında bu gündeme gelecek. Futbolcular derneği sizce ne yapmalıydı? Şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamıyoruz demeliydi. Antrenörler birliği hiçbir şey diyemez, dememiştir. İki satır kınama, hakemler birliği çıkıp da bir şey diyemez, diyemezler. Sendika olmadıkları sürece bu durumda kalacaklar. Futbolun ana unsurlarını devreye almazsanız, alacağınız kararlarda net olamazsınız. Hiçbir para, tecrübeyi satın almaz, yerine geçmez. İki hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, milli takım arasında baktınız vakalar bitti, bu arada oynardık. Benim çocuklarımın canı, neden önemli değil ya. Böyle bir şey yok. Ben bunu kendi adıma konuşmadım. Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz, burada niye olmayalım ya? Böyle bir şey yok. Biz Süper Lig’de oynuyoruz, imkanlarımız çok iyi. Bende hem kaseti, hem raporu var. 2’nci Lig, 3’üncü Lig, BAL, Allah onlara yardım etsin. BAL’ı düşünemiyorum. İstediğinizi şampiyon ilan edelim, oynamayalım kardeşim birilerine zor gelecekse. Nedir bu, ben bunu anlamadım ki? Paranoya yapan bir adam da değilim, komplo teorileri de üretmem. Ama hepimiz paranoyak olduk. Zaten biz alışkınız, her sene bir zorluğa. Zorlaştırmaya alışkınız, seviyeler yükseliyor ya. Ama mantık olarak, bana göre şu ana kadar olmalıydı. Hiç bu kadar kısır bir hafta geçirdi mi Türkiye Ligi. Seyirci olsa böyle olmaz. Maalesef, üzülerek söylüyorum, şu ana kadar da tek kimseden ses çıkmadı. Bundan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum” diye konuştu.

“HER TARAFTAN KARANTİNAYA GİDERİZ”

Başkanla devamlı istişare halinde olduklarını belirten Fatih Terim, “Galatasaray Kulübü olarak, başkanla devamlı istişare halindeyiz. Basit bir örnek vereyim. İlk antrenmanımız çarşamba günü. İki gün izin verdim. Hiç böyle izin vermedim. Çünkü oyuncuların psikolojileri bozuk. Bu böyle devam ettiği sürece, en sıkıntılı biziz. Şu salonda şu anda 67 kişi var. Çok da yakınsınız. Bir grup var, ya bize bir şey olmaz. Herhalde biz onlardanız. Bir grup var panikçi. O da kötü. Ama işte buyurun. Söylemimizle eylemimiz arasında çok büyük farklar var. İnşallah, futbol aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa her taraftan karantinaya gideriz. Böyle bu iş. Maalesef” dedi.

“KAÇAN GOLLERİ ATMOSFERİN YAPAYLIĞINA VERİYORUM”

Maçla ilgili düşüncelerini de dile getiren Terim, “İşin teknik bölümüne gelince, Beşiktaş’ı kutluyorum. Onlar da gerçi taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen hocanın elinin değdiği belli olmuş. Çok iyi hocalık yapıyor, daha da iyi olacak. Oyunun hakimiz, her anlamda. Bir iki pozisyon verdik ama biz 18 içerisinde bulunduk ama gole ulaşamadık. Son pasların tercihleri yanlış oldu. Pas yüzdemiz özellikle 18 içerisinde daha düşüktü. 16 tane şut atmışız, bunun 10 tanesi ceza sahası içinde. Birini mutlaka yapmamız gerekirdi. Ben bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Siz bile belki heyecanlanmadınız. O yüzden oyuncularımı da herhangi bir şekilde yermiyorum. Buna rağmen iyi oynadılar diyorum, iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum” diyerek basın toplantısını noktaladı.

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