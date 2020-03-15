Corona virüsü protestosu! Futbolculardan maç öncesi tepki

Brezilya’da Gremio ile Sao Luiz arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın corona virüsü protestosuna sahne oldu. Corona virüsü tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşma öncesi Gremio futbolcuları, sahaya maskeyle çıktı.

Maçtan futbolcuların yaptığı protesto gösterisi hakkında konuşan Gremio 2. Başkanı Paulo Luz “Futbolcuların maske takarak sergiledikleri bu protesto gösterisi, bizim de arkasında durduğumuz gibi, Brezilya’da liglerin corona virüsü tehlikesi tamamen bitene kadar ertelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Dünyadaki diğer ülkelerde bu konuyla ilgili sert tedbirler alınıyor. İnsan hayatını her şeyden önemli” dedi.

Gremio Teknik Direktörü Renato Portaluppi de maçtan sonrası basın toplantısına maske ile çıktı.

Seyircisiz ve protesto gösterisi altında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gremio 3-2 kazandı.

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