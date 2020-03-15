Christian Wood’un corona virüs testi pozitif çıktı!

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Utah Jazz‘de Rudy Gobert'te corona virüs tespit edilmesinin ardından sezpn askıya alınmıştı. NBA'de yeni bir corona virüs vakası daha tespit edildi.

The Athletic'ten Shams Charania‘nın haberine göre; Detroit Pistons‘ın 24 yaşındaki oyuncusu Christian Wood'un coronavirüs testi pozitif çıktı. Detroit Pistons‘ın 8 Mart'ta Utah Jazz‘a 111-105 yenildiği maçta Wood, Gobert'e karşı 30 sayı – 11 ribaund ile oynamıştı.

NBA'de Rudy Gobert'in ardından takım arkadaşı Donovan Mitchell'in coronavirüsü testleri de pozitif çıkmıştı. Yakın zamanda Jazz ile karşılaşan takımlar kendini karantinaya alırken Wood şu ana kadar coronavirüs tespit edilen 3. NBA yıldızı oldu.