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Beşiktaş ‘corona virüsü’ için uyardı, taraftar dinlemedi!

Süper Lig 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarlar takımı uğurlamak için tesislere gitti. Corona virüs salgının nedeniyle yapılan uyarılara rağmen yaklaşık 150 taraftar uğurlama organizasyonunda yer aldı

17:27 -
Haberler Beşiktaş

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan takımlarını tesislerden uğurladı.

Süper Lig’in 26’ncı hafta derbi maçında Beşiktaş, Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da Galatasaray’a konuk olacak. Abdulkadir Bitigen’in düdük çalacağı mücadelede yardımcılıkları Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Hakan Ceylan ise dördüncü hakem olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınından dolayı taraftarlarını uyararak, uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini istemişti.

Ancak yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar tesislerin önünde toplanarak, takımlarını derbiye uğurladı. Yağmur altında bekleyen Siyah-beyazlı taraftarlar, takım otobüsünün tesislerden çıkışının ardından tesislerden ayrıldı.

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beşiktaş Corona
Son güncelleme: 17:39 15.03.2020