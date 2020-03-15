Abdülkadir Ömür sakatlandı! Genç yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldı

Süper Lig’de 26. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. 1-1’lik skorla sona eren karşılaşmanın 72. dakikasında Abdülkadir Ömür, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Oyundan çıkmadan yaklaşık 5 dakika önce bir pozisyonda ayağına basılmasıyla bir süre tedavi gören genç oyuncunun sakatlığının bu yönde olabileceği düşünülürken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Abdülkadir’in dizinde bir ağrı hissettiğini ve bu nedenle oyuncuyu riske etmediklerini söyledi.

Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu hakkında net bilgilendirme yapılan ilk kontrollerinin ardından belli olacak.

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Ağustos 2019’da sakatlanmıştı…

29 Ağustos 2019’da Trabzonspor’un AEK’yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında 44. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan ve menisküs yırtığı nedeniyle çok talihsiz bir şekilde uzun süre sahalardan uzak kalan genç yıldız şubat ayının sonunda sahalara dönmüştü.

Trabzonspor’un 29 Şubat’ta konuğu Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ettiği maçla sahalara dönen Abdülkadir, hafta içi oynanan erteleme maçında Yeni Malatyaspor deplasmanında 90 dakika sahada kalmıştı.