West Ham United Başkan Yardımcısı’ndan ilginç tavsiye: ‘Liverpool kusura bakmasın ama Premier League oynanmamış sayılmalı!’

Premier League’de maçlar en erken 3 Nisan’a kadar ertelenirken ‘pandemik’ ilan edilen Corona virüsünün Kıta Avrupası’nda ve Britanya’da etkisinin nasıl süreceği de hem endişe hem de ciddi bir merak konusu. Kıta Avrupası’nın geneli kadar önlem alınmadığı için halk ve medya tarafından zaman zaman eleştirilen İngiliz hükümeti de son günlerde tedbirleri sıkılaştırırken Premier League’de durmuştu.

Avrupa’daki büyük liglerden daha geç erteleme kararı alan Premier League’de bu kararın alınmasında Arsenal Menajeri Mikel Arteta’da virüs tespit edilmesinin de payı büyük oldu. Daha sora Chelsea’den Callum Hudson-Odoi’de de Corona vürüsü tespit edildi ve lig durduktan sonra yeni bir tartışma konusu da açılmış oldu: Şimdi ne olacak?

Brady’nin tavsiyesi…

Bu soruyu ciddi bir şekilde dillendiren ve kendince bu soruna bir çözüm de bulan isimlerin başında West Ham United Başkan Yardımcısı Karren Brady geliyor. Brady’nin önerisi; ligin bu noktada bitirilmesi ve sezonun hiç oynanmamış sayılması yönünde. The Sun’a bir yazı yazan Brady, “Bundan kaçış yok oyuncular yeniden oynayamayacaksa bu sezon oynanmamış, yok hükmünde sayılmalı” dedi.

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Ligin bitmesine 9 hafta kala düşeceklerin, kalacakların ve Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüplerin kesinleşmemiş olması nedeniyle kimseye haksızlık olmaması adına sezona kaldığı yerde nokta koyulmasını tavsiye eden Brady’nin tavsiyesi West Ham’ın puan tablosundaki konumuna bakıldığı zaman biraz daha netlik kazanıyor.

Liverpool ve Leeds ne olacak?

Ligde şuan 27 puanı bulunan West Ham, diğer 27 puanlı kulüpler Watford ve Bournemouth’un üzerinde 16. sırada yer alıyor. 18, 19 ve 20. sıradaki kulüplerin küme düştüğü Premier League’de sezona nokta koymak alt sıradaki kulüpleri bir sene daha Premier League ekibi yapmaya yeter ancak Championship’de şampiyonluk yolunda yürüyen ve Premier League’e dönme rüyaları gören Leeds United’la 30 yıldır Premier League şampiyonluğunu bekleyen ve tarihi bir sezon yaşayan Liverpool taraftarları da bunun bir haksızlık olacağını düşünüyor.

‘Kusura bakma Liverpool!’

Aslında Brady de böyle düşünüyor keza başlık “Kusura bakma Liverpool ama oyuncular oynayamayacaksa Premier League yok hümkünde sayılmalı” şeklinde ve yazının içinde de “30 yıl sonra gelen ilk şampiyonlukları çalınmış olacak olan Liverpool’a da ağır bir darbe olacak bu aslında” ifadelerini kullanıyor. Elbette Brady’nin önerisi ve iddialara göre birkaç yöneticinin daha belirttiği bu durum sadece bir tavsiyeden ibaret ancak Premier League ve EFL yönetimlerinin mevcut duruma bir çözüm bulmak zorunda oldukları da bir gerçek. Nisan ayının ortasına gelindiğinde görülecek tablonun belirleyici olması bekleniyor ancak Brady’ninki gibi taraftarları ‘gerecek’ ama bir yandan da makul gözüken fikirlere teşekkür edip üç ‘HAYIR’ ile uğurlamamızı sağlayacak karar UEFA’dan gelebilir!

UEFA kapı açarsa…

Salı günü ülke federasyonlarının yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirecek olan UEFA’nın alacağı kararın, Euro 2020’nin ertelenmesi ve yerel liglerin yazın oynanması yönünde olacağı Reuters ve Avrupa basını tarafından öne sürülüyor. Böyle bir ortamda Euro 2020’nin 12 farklı şehirde oynanamayacağı aşikarken UEFA’nın kapı açması herkes için rahatlatıcı olacak gibi gözüküyor.