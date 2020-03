TOFAŞ’ın Kaptanı Sammy Mejia’dan corona isyanı: Oynamak istemiyorum

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan, binlerce kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü sonrasında birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, spor organizasyonları da birer birer ertelendi. NBA, NCAA, FIBA’ya bağlı organizasyonlar süresiz durdurulurken, Euroleague 11 Nisan’a kadar ertelendi. Buna rağmen Türkiye’de basketbol liglerinin ertelenmemesi, yıldızların tepkisine neden oldu.

Avrupa'da sadece ING Basketbol Süper Ligi’nin devam etmesine sert tepki gösteren TOFAŞ Kaptanı Sammy Mejia, maça çıkmak istemediğini söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mejia “Türkiye’de basketbol oynuyorum. Yarın bir maçım var. Oynamak istemiyorum! Önlem her zaman tedavi etmeye çalışmaktan daha iyidir” ifadelerini kullandı.

I play basketball in Turkey. I have a game tomorrow. I don't want to play! Prevention is always better than trying to cure. #SafetyFirst

