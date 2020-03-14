TFF’nin iptal kararına sert tepki: Çocukların psikolojileri bozuldu

Mustafa SARIİPEK / Muğla U-14 Ligi ve U-16 Liginde Muğla Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeyi garantileyen Marmaris 1923 Spor Kulübü Başkanı ve Futbol Takımı Antrenörü Görkem Murat Dinç, TFF'nin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak değerlendirilen corona virüsü (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19, U17, U16, U15, U14) iptal etmesini eleştirdi. Dinç, “Bazı maçların ertelenip bazılarının iptali çifte standart uygulamadır. Çocuklarımızın hayalleriyle oynamayın” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu corona virüsü nedeniyle amatör futbolda tedbirleri en üst seviyeye çıkararak yeni kararlar alması kargaşaya neden oldu. Profesyonel Liglerde maçların seyircisiz, Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör 1.ve 2. Amatör U19 1 ve U192 Amatör Lig maçlarının da belirlenen tarihlerde oynanmasına karar verildi. Öte yandan U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin, U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarının ve deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim liglerinin oynanmamasına karar verilmesi şaşkınlık yarattı.

‘ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİYLE OYNANIYOR’

U-14 Ligi ve U-16 Liginde Muğla Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeyi garantileyen Marmaris 1923 Spor Kulübü Başkanı ve Futbol Takımı Antrenörü Görkem Murat Dinç, TFF'nin çifte standart uyguladığını söyledi. Futbol Federasyonuna sosyal medyadan çağrıda bulunan Dinç “U-14 Ligi ve U-16 Liginde Muğla Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeyi garantilemiş bir amatör takımın sporcuları, çocukları ortada kaldı. Emekler sokağa atıldı. Evlatlarımıza yazık etmeyin. Profesyonel takımların alt yapılarında oynayan çocuklara virüs bulaşmıyor da amatör takımlar da oynayan çocuklara mı bulaşıyor? Biz antrenörleri ve velileri olarak çocukların alın terinin, emeklerinin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Şampiyonasını iptal edemezsiniz. Türkiye'de hayat normale dönünce ileri bir tarihte oynanmasına diye karar alabilirsiniz” dedi.

‘VİRÜS KİŞİ AYRIMI MI YAPIYOR?’

İptal kararı nedeniyle çocukların psikolojilerinin bozulduğunu belirten Dinç, şunları söyledi:

“Elit Akademi Liglerinde oynayan ve aynı yaş gruplarında olan çocukların maçlarını ileri bir tarihe ertelediniz. Orada oynayan çocuklar robot mu? Onlara virüs bulaşmıyor mu? Peki amatör liglerde oynayan, geleceği için gece gündüz çalışan, okulundan hayatından fedakarlık yapan çocukların ne günahı var? İptal kararı ile inanın çocukların psikolojileri bozuldu. Hayalleri yıkıldı. Çocuklarımızın 2-3 yıl boyunca vermiş oldukları emek aldığınız karar ile heba oldu. Profesyonel takımların alt yapısında oynayan çocuklar ile Amatör takımların alt yapısında oynayan çocuklar arasında ayrımcılık yaptınız. Amatör liglerde oynayan, geleceği için gece gündüz çalışan, okulundan, hayatından fedakarlık yapan çocukların ne günahı var? Lütfen acil olarak bu vermiş olduğunuz yanlış karardan geri dönün ve en kısa zamanda iptal kararı yerine, şampiyonaları ileri bir tarihe erteleyin.”