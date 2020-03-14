Ronaldinho hapishaneye sahaya çıktı

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira, sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay’da tutuklandı. Hapishaneye gönderilen Ronaldinho, burada futboldan uzak kalmadı. Diğer mahkumlarla birlikte futbol oynayan Ronaldinho’nun kısa bir videosu, gazeteci Julio Vacacela tarafından Twitter’dan paylaşıldı.

Mahkumlar arasında yapılan maçta 5 gol atıp 6 da asist yapan Ronaldinho, takımın galibiyete taşıdı. Maçı 11-2 kazanan Ronaldinho’nun takımına ödül olarak 15 kilo şeker verildi. Ronaldinho’nun, bir polis memurunun spor ayakkabısını ödünç alarak maçta oynadığı öğrenildi.