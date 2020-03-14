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Sözcü

Roberto Mancini’den ‘corona virüsü’ uyarısı!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

17:07 -
Haberler Futbol
Roberto Mancini’den ‘corona virüsü’ uyarısı!

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan corona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

 

[İHA]

Corona roberto mancini
Son güncelleme: 17:08 14.03.2020