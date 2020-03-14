Rafal Gikiewicz’den sert tepki! ‘Sirkteki bir maymun gibi davranılıyor’

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, bazı profesyonel sporcuları fiziksel, bazılarını mental olarak etkiledi. Dünya çapında çok sayıda takım ve oyuncu karantina altında bulunuyor. Uluslararası tüm organizasyonların yanı sıra üst yapılardan alt yapılara pek çok lig de ya ertelendi ya iptal edildi. Almanya'da da geç alınan erteleme kararına profesyonel futbolcular tepkili. Bundesliga ve diğer alt liglerde mücadele 3 Nisan'a kadar askıya alınırken bunda kamuoyu baskısı etkili oldu.

NE YAPTIN COSTA?

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in kalecisi Rafal Gikiewicz “Futbolculara şu anda sirkteki bir maymun gibi davranılıyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Anfield Road'da Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek çeyrek finale yükselen Atletico Madrid'in yıldızlarından Diego Costa ise soyunma odasından çıkarken gazetecilerin üzerine doğru öksürdü. İspanyol forvetin bu hareketi ise büyük tepki çekti ve “Ruh sağlığı bozulmuş” yorumları yapıldı.

SON GELİŞMELER

İngiltere Futbol Federasyonu, corona virüs nedeniyle tüm liglerin ertelendiğini duyurdu.



West Ham United ve Tottenham, bu sezon Premier Lig'in tamamen iptal edilmesini ve geçersiz sayılmasını talep etti.



Barcelona, corona virüs nedeniyle kulüpteki tüm faaliyetlerini durdurdu.



Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg, kulüpte en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini açıkladı.



NBA ekiplerinden Chicago Bulls, takımda corona virüse rastlanmadığını duyurdu.



NBA'in efsane koçlarından George Karl, salgını 11 Eylül ve Küba füze krizi, Vietnam Savaşı ile karşılaştırdı.

