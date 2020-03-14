Nevzat Aydın’ın corona önerisine Vedat Milor’dan ilginç cevap

Spor dünyasını sarsan corona virüsü salgını sonrası birçok lig ve organizasyon askıya alındı. Sporun durma noktasına geldiği dünyada en ilginç olay ise Litvanya’da yaşandı. Litvanya Basketbol Federasyonu, bitime 12 hafta kala ligi bitirdi ve Zalgiris Kaunas’ı şampiyon ilan etti.

Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın, Litvanya’da alınan bu kararın Türkiye’de de uygulanması gerektiği şeklinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Nevzat Aydın, Litvanya’da alınan kararın yer aldığı bir haberin altına “Kesinlikle hemen uygulanmalı” önerisinde bulundu.

Nevzat Aydın’ın bu önerisine yemek eleştirmeni Vedat Milor’dan karşı öneri geldi.

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Vedat Milor ise Nevzat Aydın’ın yaptığı bu paylaşımın altına “Bence aynısını doğrudan alıp uygulamamak lazım. Biraz farklılık katmalı. 3. Sıradaki şampiyon yapılırsa dünyada ilk olur” yanıtını verdi.