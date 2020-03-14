NBA yıldızlarından işçilere corona yardımı: 1 milyon dolar…

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü NBA’e de adımı attı. NBA'de sezonu durdurma kararı alındı. Utah Jazz’de forma giyen Rudy Gobert ve takım arkadaşı Donovan Mitchell’ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından alınan sezonu durdurma kararından en çok salon çalışanları etkilendi. Basketbol salonlarında yarı zamanlı olarak çalışan işçiler, sezonun durması ile birlikte işsiz kaldı.

Bunun üzerine birçok NBA yıldızı, işçilerin çalışmadıkları zaman da maaşlarının ödenmesi için harekete geçti. Bir bağış hesabı oluşturan yıldızlar, işçiler için para yardımında bulundu. İşçiler için yapılan bağışlardan en dikkat çekeni ise Golden State Warriors’tan geldi. Stephen Curry’nin başı çektiği Golden State Warriors yönetimi, oyuncuları ve antrenörleri Chase Center çalışanları için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Golden State Warriors, yapılan yardımı resmi Twitter hesabından duyurdu.

In an effort to assist those impacted by the NBA's unforeseen suspension in play, the Warriors ownership, players, and coaches have pledged to donate $1 million to a disaster relief fund established by the Warriors Community Foundation. pic.twitter.com/610GkZumjy — Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2020

BİRÇOK YILDIZ HAREKETE GEÇTİ

Golden State Warriors’ın kulüp olarak aldığı kararı, birçok yıldız da bireysel olarak takip etti. Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımının maçlarını oynadığı Fiserv Forum çalışanları için 100 bin dolar bağış yaptığını açıkladı. Giannis Antetokounmpo’dan önce de Cleveland Cavaliers’da forma giyen Kevin Love, Quicken Loans Arena’ta çalışan işçiler için 100 bin dolar bağış yaptığını belirtmişti.

New Orleans Pelicans’ın 19 yaşındaki genç yıldızı Zion Williamson’ın da Smoothie King Center çalışanlarının bir aylık maaşlarını ödemek istediğini söyledi.Detroit Pistons’ın yıldızı Blake Griffin de salon çalışanları için bağış yapacağını ifade etti.

Dallas Mavericks takımı, NBA’de sezonun durdurulmasına rağmen salon çalışanlarının maaşlarını ödeyeceklerini açıkladı.