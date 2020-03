NBA yıldızlarından işçilere corona yardımı: 1 milyon dolar…

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü NBA’e de adımı attı. NBA'de sezonu durdurma kararı alındı. Utah Jazz’de forma giyen Rudy Gobert ve takım arkadaşı Donovan Mitchell’ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından alınan sezonu durdurma kararından en çok salon çalışanları etkilendi. Basketbol salonlarında yarı zamanlı olarak çalışan işçiler, sezonun durması ile birlikte işsiz kaldı.

Bunun üzerine birçok NBA yıldızı, işçilerin çalışmadıkları zaman da maaşlarının ödenmesi için harekete geçti. Bir bağış hesabı oluşturan yıldızlar, işçiler için para yardımında bulundu. İşçiler için yapılan bağışlardan en dikkat çekeni ise Golden State Warriors’tan geldi. Stephen Curry’nin başı çektiği Golden State Warriors yönetimi, oyuncuları ve antrenörleri Chase Center çalışanları için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Golden State Warriors, yapılan yardımı resmi Twitter hesabından duyurdu.

In an effort to assist those impacted by the NBA's unforeseen suspension in play, the Warriors ownership, players, and coaches have pledged to donate $1 million to a disaster relief fund established by the Warriors Community Foundation. pic.twitter.com/610GkZumjy

— Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2020