MAÇ SONUCU | Galatasaray Fenerbahçe 80-77 | Derbinin galibi Galatasaray

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle ligde 17. galibiyetini alan Galatasaray, lider Fenerbahçe’ye yaklaştı. Bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe, 18 galibiyet ile ligin zirvesinde yer alıyor.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün Ergin

Galatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4

Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe 5, Gray 2, Stokes 9

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 18-18

Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)

5 faul: Hartley (Galatasaray)