Konyaspor’dan Fenerbahçe maçındaki pozisyonla ilgili tepki: ‘Golün tanımı’

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından maçın hakemi Hüseyin Göçek’e tepki gösterdi.

Ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Shengelia’nın yaptığı ortaya arka direkte Ömer Ali Şahiner kafayı vurdu. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin topu köşeden güçlükle kontrolüne almayı başarırken, Konyasporlu oyuncular topun çizgiyi geçtiğini iddia etti.

Maçın hakemi Hüseyin Göçek ise oyunu durdurarak ‘VAR’ kontrolünün yapılmasını bekledi, ‘VAR’ odasındaki hakem Koray Gençerler’in kararı sonrasında ancak topun çizgiyi geçmediği belirtildi. Yaşananların ardından Konyaspor resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu karara tepki gösterdi.