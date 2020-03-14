Konyaspor Fenerbahçe özet! Fenerbahçe’de galibiyet hasreti sürüyor (MAÇ ÖZETİ)

Ersun Yanal sonrası ilk maçına geçen hafta çıkan ve Denizlispor'la 2-2 berabere kalan 40 puanlı Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 1-0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 15’te Ömer Ali’nin kafa vuruşunu Harun çizgiden çıkardı, VAR incelemesi ile topun çizgiyi geçmediğine karar verildi. 41’de Bajic’in vuruşu ağlara gitti: 1-0. Skubic 47’de 67’de gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

KONYASPOR FENERBAHÇE ÖZET

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ CORONA SELAMI

Fenerbahçe’nin Konyaspor’a konuk olduğu maç öncesinde ısınma bölümünde futbolcuların ‘Corona virüsü’ tedbirleri dikkatlerden kaçmadı. Maç öncesi seremonide futbolcular, hakemler ve teknik ekipler tokalaşmazken futbolcular kendi aralarında özel bir selamlaşma yöntemi geliştirdi. Oyuncuların tamamı bu yeni selamlaşma yöntemlerine uymadı!

Stresli ve yorucu gündem içerisinde yüzleri güldüren futbolcuların dirsek selamlaşması yaygınlaşabilir.