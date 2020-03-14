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CANLI | Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

Konyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 26. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. 15'te Ömer Ali'nin kafa vuruşunu Harun çizgiden çıkardı, VAR incelemesi ile topun çizgiyi geçmediğine karar verildi. 41'de Bajic'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

18:52 -
Haberler Fenerbahçe
CANLI | Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

Konyaspor Fenerbahçe canlı! Konyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 26. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ersun Yanal sonrası ilk maçına geçen hafta çıkan ve Denizlispor’la 2-2 berabere kalan 40 puanlı Fenerbahçe, 6 haftalık galibiyet hasretine Konya deplasmanında nokta koymak istiyor. Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Konuğu Fenerbahçe gibi üç puanı özleyen, ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken ve küme düşme bölgesine gerileyen 23 puanlı İttifak holding Konyaspor ise kazanarak ateş hattından çıkmak istiyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmıştı. Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Ekici, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK SORUMLU: Zeki Murat Göle

Konyaspor’da Miya ve Anicic’in sakatlıkları devam ederken, kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında forma giyemiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Max Kruse ve Nabil Dirar kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor konyaspor süper lig
Son güncelleme: 21:08 14.03.2020