Jürgen Klopp’a Corona darbesi! Liverpool rekora koşuyordu…

İngiltere Premier Lig'de bu sezon sıra dışı bir performans sergileyen, ancak 10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh'ın, Teknik Direktör Jürgen Klopp'a yazdığı “Lütfen artık yenilin” başlıklı mektubundan sonra düşüşe geçen Liverpool, bir darbe de corona virüsten yedi.

Şampiyonluğa sadece iki galibiyet uzakta bulunan Kırmızılar'ın rekor hayali suya düştü. Normal fikstürde Everton ve Crystal Palace maçlarının ardından 21 Mart'ta şampiyon olmayı planlayan Liverpool bu şansını kaybetti. İngiltere Premier Lig'de maçların 4 Nisan'da başlaması planlanıyor. Bu durumda Klopp'un takımı tarihinin ilk ‘Premier Lig' şampiyonluğuna 11 veya 12 Nisan'da ulaşmış olacak. Bu rekorun 2 günle kırılacağı anlamına geliyor. Manchester efsane hocası Alex Ferguson yönetiminde 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.

MEKTUP SONRASI DÜŞÜŞ

Daragh'ın mektubu sonrası, önce Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atletico Madrid'e 1-0 yenilen Liverpool, ligde West Ham United'ı 3-2 yense de 44 maçlık yenilmezlik serisi Watford önünde bitti: 0-3. Klopp'un öğrencileri FA Cup'ta Chelsea'ye 2-0 yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne de Atletico'ya 3-2 mağlup olarak veda etti.

ÇAĞLAR’IN TAKIMINDA CORONA ŞÜPHESİ

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'li 3 oyuncunun corona virüsü semptomları göstermesi sebebiyle takımdan uzak tutulduğu ve karantina altına alındığı açıkladığı.

Takımın teknik direktörü Brendan Rodgers‘ın yaptığı açıklamada oyuncuların henüz teste sokulmadığı ve karantinada tutulduğunu belirtti. Protokollerin takip edildiğinin altına çizen ünlü teknik direktör, futbol açısından üzücü gözükse de insan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Gün içerisinde İngiliz basını Premier Lig'den bir takımın birkaç oyuncusunu karantinaya aldığını belirtmiş ancak takımın adı açıklanmamıştı. Brendan Rodgers‘ın açıklamasına karşın oyuncuların kim olduğu henüz bilinmiyor.