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Sözcü

John Obi Mikel ve Radamel Falcao: ‘Sezon iptal edilmeli’

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, corona virüsü tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımını yorum yaptı.

16:22 -
Haberler Futbol
John Obi Mikel ve Radamel Falcao: ‘Sezon iptal edilmeli’

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel, corona virüs tehditi nedeniyle futbol oynamak istemediğini ve ligin ertelenmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, “Hayatta futboldan önemli şeyler var. Şu anda rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Herkes bu kritik anda evinde aileleriyle ve sevdikleriyle olmalı. Dünya böylesine çalkantılı zamanlardan geçerken, sezon iptal edilmeli” ifadelerini kullandı.

RADAMEL FALCAO YORUM YAPTI

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Mikel’in yaptığı paylaşıma yorum bıraktı. Falcao, “Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemlidir” dedi.

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Son güncelleme: 16:26 14.03.2020