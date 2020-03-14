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Sözcü

Fiorentina’da corona virüse yakalanan isimlerin sayısı 4’e çıktı

İtalya Serie A kulübü Fiorentina, 20 yaşındaki oyuncusu Dusan Vlahovic'in ardından Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin de corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

13:24 -
Haberler Futbol
Fiorentina’da corona virüse yakalanan isimlerin sayısı 4’e çıktı

İtalyan ekiplerinden Fiorentina’da corona virüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Dusan Vlahovic’in corona virüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi takımda 1’i fizyoterapist olmak üzere iki futbolcusunun daha corona virüs testlerinin pozitif olduğunu bildirdi.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli’nin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edilirken bu isimlerin evlerinde dinlendiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Son güncelleme: 14:00 14.03.2020