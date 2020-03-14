FIFA’dan corona virüs kararı: ‘Kulüpler, mili takımlara futbolcu göndermek zorunda değil’

FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, corona virüs tedbirleri kapsamında ülkeler arasında koyulan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Mart ve Nisan aylarında kulüplerin milli takımlara oyuncu gönderme zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada; alınan kararın sadece oyuncular ve halkın sağlığı ile ilgili olmadığı belirtilerek, bazı takımların önemli futbolcularının salgın nedeniyle sahalardan uzak kalacağı, bazı kulüplerin ise bu gelişmelerden etkilenmeyeceğine dikkat çekildi. Bu noktalar göz önünde bulundurularak, rekabete zarar gelmesinin önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, FIFA, Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan tüm uluslararası müsabakaların, gereksiz sağlık risklerinden ve potansiyel haksız spor durumundan kaçınmak için güvenli ortam oluşuncaya kadar ertelenmesi önerisinde de bulundu.

Açıklamada ayrıca, Asya ve Güney Amerika’da oynanacak olan FIFA Dünya Kupası eleme maçlarının da, FIFA ile ilgili konfederasyonlar arasındaki görüşmelerin ardından ertelendiği hatırlatıldı.