MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor Gençlerbirliği 1-0 | Muhteşem golle üç puan!

Selami AYDIN / DENİZLİ Süper Lig’in 26. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Rakibi karşısında yakaladığı birçok fırsattan yaralanamayan Yukatel Denizlispor, Rodallega’nın harika golüyle sahadan galip ayrıldı.

Sol kanattan yapılan ortada açısı dar olmasına rağmen gelişine harika bir vuruş yapan Rodallega, takımına üç puanı kazandıran isim oldu. Yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Bülent Uygun önderliğinde ikinci galibiyetini Gençlerbirliği karşısında aldı.

Bu galibiyetle rahat bir nefes alan Yukatel Denizlispor, düşme hattından iyice uzaklaştı. Gençlerbirliği ise düşme hattına yaklaşma korkuyu biraz olsun hissetmeye başladı.

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Seyircisiz oynanan karşılaşmada az sayıda taraftar stat çevresindeki binaların balkonlarından Denizlispor'a destek oldu. Hakem Cüneyt Çakır ve futbolcular maç önü seramonisinde corona virüsü salgınına karşın tokalaşmadı. Maçta top toplayıcı çocuklar eldivenleri ile dikkat çekti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Onazi (Muhammed Özkal dk. 90), Aissati, Recep Niyaz (Tıago Lopes dk. 82), Estupinan, Barrow (Özgür Çek dk. 76), Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan,

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Zargo Toure, Flavio da Silva, Berat Ayberk Özdemir (İlker Karakaş dk. 76), Fabricio Jesus (Sami Gökhan Altıparmak dk. 85), Mats Seuntjens (Rahmetullah Berişbek dk. 76), Santos Candeias, Stephane Sessegnon, Yann Sio

Yedekler: Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Mattıas Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Ömer Alper Tatlısu,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Onazi, (Denizlispor), Fabrıcıo Jesus, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Gol: Rodallega (dk. 54) (Denizlispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8′ Oscar Estupinan caza alanı içindeki Recep Niyaz'a topu aktardı, onun sert şutunu kaleci Nordfeldt son anda uzanarak çıkardı.

12′ Seuntjens’in korner atışı doğrudan kaleye yöneldi. Denizlispor kalecisi Stachowiak parmakların ucu ile dokunarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

13′ Köşe vuruşunda Barrow'un havadan yaptığı ortayı kaleci Nordfeldt çeldi. Topu önünde bulan Rodallega'nın kaleye gönderdiği topu bu defa savunmadaki Halil İbrahim kornere yolladı.

50′ Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Rodallega’nın kafa şutu direğin yanından auta çıktı.

GOL! 54. dakikada Onazi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan kaptan Rodallega’nın düzgün vurdu top ağlarla buluştu. (1-0)

76′ Ahmet’in kaptırdığı topla başlayan Denizlispor atağında Aissati’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

86′ Candeias’ın köşe vuruşundan yaptığı ortada topa yükselen Flavio’nun kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Stachowiak son anda çıkardı.