Corona virüsü Gattuso’ya engel değil! WhatsApp grubu kurdu ve…

İtalya’da ‘corona virüsü’ nedeniyle tüm ülkenin karantinaya alınması ve spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso da oyuncularıyla iletişimini WhatsApp üzerinden kuruyor.

Aralık 2019’da göreve gelen Gattuso, oyuncularına evden çıkmamaları söylerken, futbolculara 5 günlük izin verildi. WhatsApp grubu kuran Gattuso, bu süre zarfında oyuncuların çalışmalarını aksatmaması için antrenman planlarını buradan paylaşıyor.

Kulüp doktorları ve teknik ekip de, oyuncuların formda ve sağlıklı kalması için gerekli bilgileri WhatsApp grubu üzerinden oyunculara aktardığı öğrenildi.

İtalya’da 17 binden fazla corona virüsü vakası tespit edilirken şimdiye kadar 1000’den fazla ölüm meydana geldi. Tüm dünyayı tehdidi altına alan corona virüsünden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, spor etkinliklerini iptal eden ilk ülke oldu.

İtalya Futbol Federasyonu liglerin 3 Nisan’a kadar ertelendiğini duyurdu ancak bu sürenin daha da uzatılabileceği belirtildi. İtalya’da liglerin tamamlanmasına 12 hafta kala Juventus 63 puanla lider, Lazio 62 puanla ikinci sırada yer alıyordu. Napoli ise 39 puanla 6. sırada bulunuyor.

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