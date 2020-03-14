Bundesliga’da ilk Corona virüsü! Kulübü açıkladı, 20 yaşındaki stoper…

Bundesliga ekiplerinden Paderborn, 20 yaşındaki stoper Luca Kilian’ın Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer almadığı belirtilirken Luca Kilian’ın testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığı duyuruldu.

Kulüp Müdürü Martin Przondziono yaptığı açıklamada, “Oyuncularımızın ve kulüp çalışanlarının sağlığı her zaman önceliğimiz olmaya devam ediyor. Hastalığı kontrol altında tutmak ve futbolcularımız ile personelimize en iyi tıbbi desteği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kilian, Bundesliga’da Corona virüsü testi pozitif çıkan ilk oyuncu oldu.