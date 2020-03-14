Aytemiz Alanyaspor’da Onur Bulut hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçında ev sahibi ekibin oyuncusu Onur Bulut talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 50. dakikasında Gaziantep FK’nın oyuncusu Junior Morais’ten sıyrılmak isteyen Onur Bulut, rakibinin üzerinden atlamak isterken bir anda acı içinde yerde kaldı.
Bileği burkulan 25 yaşındaki sağ bek gözyaşlarına hakim olamazken sağlık ekipleri anında müdahale etti.
Maça devam edemeyen ve sedye ile ambulans taşınan Onur Bulut hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig’de bu sezon 15 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.