Arda Turan’dan imalı paylaşım: ‘Müsaade var mı?’

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve ara transfer döneminde hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan Arda Turan, sosyal medyadaki görüntüleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Halı sahada futbol oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturan 33 yaşındaki futbolcu için “Barcelona’dan halı sahaya” yorumları yapılmıştı.

Bu yorumlara “Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim” sözleriyle tepki gösteren Arda Turan’dan yeni bir paylaşım daha geldi.

Yıldız futbolcu son olarak Instagram hesabından tenis raketiyle çektirdiği bir fotoğrafını paylaşarak “Tenis oynayabilir miyim, müsaade var mı?” ifadelerini kullandı.

Halı saha maçındaki görüntüleri sosyal medyada gündem olan Arda Turan’dan yeni paylaşım: “Tenis oynayabilir miyim, müsaade var mı? pic.twitter.com/XI9dVCHqLZ — SKOR (@SozcuSkor) March 14, 2020

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