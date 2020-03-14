MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK

Süper Lig 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ligde 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor, 41. dakikada Steven Caulker’ın attığı golle 1-0’lık üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Gaziantep FK’nın beraberlik golü çabaları sonuçsuz kalırken konuk ekibin bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Aytemiz Alanyaspor’un ise Cisse ve Caulker ile bulduğu iki gol de ‘VAR’ kontrolü sonrasında geçersiz sayıldı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Aytemiz Alanyaspor karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Konuk ekip Gaziantep FK’nın galibiyet hasreti ise 4 maça çıkmış oldu.

Bu sonuçla Gaziantep FK 32 puanda kalırken Alanyaspor puanını 43 yaptı. Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Göztepe’ye konuk olurken Gaziantep FK sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada gelişen Gaziantep atağında Morais’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut direkten döndü, ardından Kayode’ye çarpan top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada gelişen Gaziantep atağında Güray’ın sağ kanattan yaptığı ortasına Kayode kafa vurmak için yükseldi ancak top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas topu ceza sahasındaki Cisse'ye aktardı. Bu futbolcu topu ağlarla buluşturdu ancak VAR’da, pozisyonda ofsayt olmadığı ama öncesinde pası veren Bakasetas’ın topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi ve maçın hakemi Karaoğlan tarafından gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa Cisse kafayı vurdu, kaleci Günay’dan seken topu Caulker yine kafayla tamamladı ve ağlarla buluşturdu. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)