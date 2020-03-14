Al sana kaos!

Spor endüstrisinin 2019'daki global değeri (tahminen) yaklaşık 620 milyar Euro iken bu rakamın EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyat Oyunları nedeniyle 2020'de 700 milyar Euro'yu aşması bekleniyordu. Bu ekonomi, koronavirüs nedeniyle büyük darbe yedi. Sadece NBA'in askıya alınması yüzünden zarar 500 milyon doları bulabilir.

Dünyada sporun durumu halen çok bilinmeyenli denklem. Pek çok branş kepenk kapattı, takvim altüst.

Futbolda EURO 2020'nin kaderi, UEFA'nın 17 Mart'ta yapacağı toplantıda belli olacak.

Asıl korkutucu olan Tokyo 2020. Çünkü olimpiyatta sınır yok. 200'ü aşkın ülkeden onbinlerce sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve medya mensubu, Japonya'nın başkentinde olacak. En önemlisi seyirci. Japonların satın aldığı bilet sayısı 4 milyon 480 bin. Ülke dışından gelecekler için ayrılan bilet sayısı ise yaklaşık 5 milyon. 200'ü aşkın ülke için ekstra tehlike söz konusu. IOC riski göze alır mı? Zor. Zaten pek çok kota turnuvası iptal edildi, sporcular belirsiz. Naklen yayın, reklam vs. gibi anlaşmalar da sağlığın önüne geçmeyeceği için muhtemelen Tokyo 2021'i düşünebiliriz. Bu, tüm branşlar için takvim değişikliği anlamına geliyor.

Basketbolda ne olacak? FIBA-EuroLeague çekişmesinin olumsuz etkilediği Avrupa basketbolunda erkek-kadın 3 uluslararası kupanın 3'ü askıya alındı, üçünün kaderi belirsiz. EuroLeague'in hızlandırılması, play-off'un kısaltılması, dörtlü finalin Prag'a alınması masada ama bu, oyunculara ekstra yük binmesi, olimpiyat elemelerinin sarkması anlamına geliyor.

Litvanya ve Ukrayna'da ligler erken bitirildi ve Zalgiris ile Kyiv şampiyon ilan edildi. NBA yönetimi, Bucks'ı; EuroLeague yönetimi de Efes'i şampiyon ilan ederse şaşırmamak lazım!

Spor yöneticileri, kariyerlerinin belki de en önemli kriziyle karşı karşıya.