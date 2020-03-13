Son dakika! Sampdoria’da dört futbolcuda daha Corona virüsü tespit edildi

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria’da Manolo Gabbiadini’de Corona virüsü tespit edilmesinin ardından kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama daha yayınladı. Buna göre Sampdoria’da A Takım’da Corona virüsü taşıyan futbolcu sayısı 5’e yükseldi.

Kulübün açıklamasında Manolo Gabbiadini’nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby ve kulüp doktoru Amedeo Baldari’de de Corona virüsü tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada virüsü taşıyanların dışında tüm kulüp çalışanlarının da kendilerini izole ettikleri belirtildi. Açıklamanın sonunda “Her şey iyi olacak. Birlikte başaracağız. Evinizde kalın” sözlerine yer verildi.