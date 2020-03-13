SON DAKİKA Galatasaray’dan maçların seyircisiz oynanmasına ilk tepki

Tüm dünyada hızla yayılan corona virüsü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Nisan ayı sonuna kadar tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu kararın bu hafta sonu itibariyle başlaması önem arz ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray’dan, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karara ilk tepki geldi. Galatasaray, “Liglerin seyircisiz oynanması yerine ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin dikkatine arz ederiz” şeklinde bir talepte bulundu.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir.

Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.

Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere’de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.

Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü”

Alınan karar sonrası Galatasaray’ın şu maçları seyircisiz oynayacak:

26. hafta: Galatasaray-Beşiktaş (15-03-2020)

27. hafta: Çaykur Rizespor-Galatasaray (22-03-2020)

28. hafta: Galatasaray-Gaziantep FK (04-04-2020)

29. hafta: Medipol Başakşehir-Galatasaray (12-04-2020)

30. hafta: Galatasaray-Trabzonspor (19-04-2020)

31. hafta: Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (26-04-2020)

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4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ

Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyircisiz olarak oynanacak.

Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş, Medipol Başakşehir-Galatasaray ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.

Öte yandan Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı da seyircisiz oynanacak. Bordo-mavili ekip ilk maçı 2-1 kazanmıştı.