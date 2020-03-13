SON DAKİKA | Euroleague erteleme süresini uzattı

Dünya genelinde 4 bin 287 kişinin hayatını yitirmesine neden olan corona virüsü için önlemler giderek artarken, spor organizasyonlarında da iptaller devam ediyor. Euroleague yönetimi, daha önce corona virüsü salgını nedeniyle maçların bir hafta erteleme kararını revize etti. Euroelague’den yapılan açıklamada maçların 11 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendiğini duyurdu.

Euroleague yönetimin aldığı erteleme kararı nedeniyle Anadolu Efes, Valencia maçı için girdiği kampı iptal etmiş, basketbolcular evlerine gönderilmişti.