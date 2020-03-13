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Sergen Yalçın’ın derbi taktiği hazır

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynanacak derbi maçın taktiğini belirledi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
08:52 -
Haberler Beşiktaş
Sergen Yalçın’ın derbi taktiği hazır

Teknik adamlık kariyerinin ilk derbisine çıkmaya hazırlanan Sergen Yalçın, takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, “Oyun şablonumuz dahilinde saha içinde tamamen özgürsünüz. Sorumluluklarınızı unutmayın. Yenmek için gideceğiz, aklınızdan mağlubiyeti geçirmeyin. Rahat olun, sinirlerinize hâkim olun. Sizden istediğim, maçı 11 kişi ile tamamlayalım, dış etkilere kapılmayalım” dedi.

Genç çalıştırıcı, forvet hattını da belirledi. Tek santrfor Burak'ın arkasında Boateng yer alacak. Kanatlarda ise solda N'Koudou, sağda ise Boyd oynayacak.

beşiktaş sergen yalçın
Son güncelleme: 09:07 13.03.2020