Ronaldo’nun karantinaya alındığı evin görüntüleri ortaya çıktı

İtalyan devi Juventus’un savunma oyuncusu Rugani’nin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Torino ekibinin tüm futbolcuları karantinaya alındı. O dönemde Portekiz’de hasta annesini ziyarette bulunan Cristiano Ronaldo, iki haftalık karantina süresini Madeira’daki evinde geçirecek. Karantina denilince insanın aklına kötü koşullar gelse de, Ronaldo’nun durumu pek de öyle değil…

İLGİLİ HABER Ronaldo karantinaya alındı

Ronaldo’nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez’in Instagram hesabından ev ile ilgili yaptığı paylaşımlarda, Portekizli yıldızın karantinayı geçireceği evden bazı detaylar yer aldı. Okyanus manzarasına sahip, çatısında havuzu bulunan evde karantinada kalacak olan Ronaldo’nun, 7 katlı malikanenin sadece son iki katında kaldığı öğrenildi.

İşte Ronaldo’nun karantinada kalacağı evde Georgina Rodriguez tarafından çekilen iki fotoğraf:

İTALYA’YA DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletmişti. Dünyaca ünlü yıldız yaşanan corona tehlikesi nedeniyle memleketi Madeira'da kalacağını açıklamıştı. Ronaldo'nun corona virüsü ile ilgili gelişmeleri bekleyeceği ve gelecekte buna göre karar vereceği belirtilmişti.