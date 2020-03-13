MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Süper Lig’de 26. haftanın açılışında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti, Kasımpaşa ise Göztepe’yi konuk etti. Kasımpaşa kıran kırana geçen mücadelede sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve kümede kalma adına oldukça kritik bir üç puan elde etti.

Son dört haftada üçüncü kez galip gelen Kasımpaşa’ya üç puanı getiren golleri 2. dakikada ve 90+3’te Fode Koita kaydetti. Koita bu iki golle 7 gole ulaştı. Koita’nın aynı zamanda 4 de asisti bulunuyor.

Göz Göz gol atamıyor!

Bu sonuçla Kasımpaşa 26 puanla maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi ve rahat bir nefes almış oldu. Bir maçı eksik olan Göztepe ise 34 puanda kaldı. Göz Göz üst üste üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İzmir ekibi yenildiği bu üç maçta da gol atma başarısı gösteremedi.

Maç Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde seyircisiz oynanırken Kasımpaşa gelecek hafta Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Göztepe ise Trabzonspor’u ağırlayacak.