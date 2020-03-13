Gobert corona şakası için özür diledi ama… İlk vukuatı değilmiş!

NBA’de dün Utah Jazz’ın Fransız yıldız Rudy Gobert’te corona virüsü bulunmasının ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar askıya alındığı bildirildi.

Rudy Gobert bu gelişmeden birkaç gün önce Corona virüsünü ‘tiye almak için' basın toplantısındaki tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunmuştu. Bu olayın üzerinden 3 gün geçmeden Gobert'de Corona virüsünün pozitif çıkması spor dünyasının gündemine oturmuştu.

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Eleştirilerin ardından Gobert Instagram hesabından bir özür yayınladı.

“Son 24 saatte destek ve endişelerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Teşhisin ardından çok fazla hissi bir arada yaşadım. Korku, kaygı, ve utanç.

İlk ve en önemli şey, tehlikeye soktuğum herkesten özür diliyorum. O anda virüsü kaptığımı bilmiyordum. Dikkatsizdim ve bunun hiçbir bahanesi yok. Umarım benim yaşadıklarım bir uyarı niteliği taşır ve herkesin bunu ciddiye almasına yol açar. Virüsün yayılmasını engellemek ve diğerlerini eğitmek için bu deneyimlerimi sonuna kadar kullanıp elimden geleni yapacağım.

Şu an çok iyi bir bakım altındayım ve tamamen iyileşeceğim. Tüm destekleriniz için tekrar teşekkürler. Herkesi güvende ve sağlıklı kalmak için gerekli adımları atmaya çağırıyorum. Sevgiler.”

Öte yandan Gobert’in hastalıkla ilgili tek gafının basın toplantısıyla sınırlı olmadığı öğrenildi. ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Gobert’in soyunma odasında da oldukça umursamaz davranışlarda bulunduğu takım arkadaşlarına ve eşyalarına sürekli dokunduğu ortaya çıktı. Yapılan testler sonucunda Jazz’ın genç yıldızı Donovan Mitchell’de de corona vürüsü tespit edildi.

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