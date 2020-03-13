Galatasaray’da Onyekuru bilmecesi

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Sarı- kırmızılılar, günü pas çalışmaları ve taktik ağırlıklı idmanla geçirdi. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru önceki gün olduğu gibi dünkü çalışmada da yer almadı. Nijeryalı oyuncu, bugün de testten geçecek. Adem'in tedavisine de devam edildi.

TERİM, YALÇIN’A KAYBETMEDİ

Fatih Terim ile eski öğrencisi Sergen Yalçın, Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında ilk kez rakip olacak. Terim, Yalçın'ın takımlarıyla daha önce oynadığı üç maçı da kaybetmedi, bir galibiyet ve iki beraberlik elde etti.